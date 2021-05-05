Для операций ВС США Черное море является ключевым - генерал

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают Черное море "ключевым для военных операций" своих вооруженных сил. Такое мнение высказал в среду американский бригадный генерал Кристофер Норри.



"Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависит от нашей способности сдерживать потенциальных противников. <...> Наше присутствие и приверженность защите наших союзников в Балканском и Черноморском регионах являются важными символами уверенности и обеспечивают сдерживание потенциальных противников", - утверждал генерал, отвечая на вопросы журналистов на спецбрифинге, посвященном масштабным артиллерийским учениям Fires Shock ("Файерс шок"), которые США проводят в странах Африки и Европе, в том числе и Эстонии. Они являются частью военных учений НАТО Defender Europe 21.



По версии Норри, маневры в республике не являются ответом на какую-либо угрозу, либо на действия противников. "Они не проводятся в ответ на какую-либо конкретную угрозу или противника, но предназначены для информирования о том, как мы разрабатываем свою собственную [боевую] подготовку и об обеспечении надлежащей боеготовности", - утверждал Норри.



По его словам, учения Fires Shock были "спланированы заранее и проводятся в полном соответствии со всеми соглашениями по контролю над обычными вооружениями" в Европе. Генерал сообщил, что все необходимые документы были "направлены всем 57 государствам - участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе и Российской Федерации". "Принимающие страны могут пригласить представителей стран - участниц ОБСЕ для наблюдения за учениями, но все это зависит от решения принимающих стран. И поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы быть очень транспарентными", - добавил он.



Генерал добавил, что США "продолжают наблюдать, как могут действовать потенциальные противники по всему миру". "И в связи с этим мы очень усердно работаем над созданием условий для подготовки, которые соответствуют тому, что мы могли бы ожидать, если бы нас отправили воевать вместе", - считает Норри. Он отказался отвечать на вопрос журналистов о возможной реакции США на то, если бы Россия или Китай провели бы учения в Мексиканском заливе вместе с Кубой или Венесуэлой. "Я не могу это комментировать. И я бы направил эти вопросы в наш Госдепартамент или [командующим] более высокого уровня", - ответил генерал.



