В Госдепе США нет "страхов и сомнений" по поводу возможной встречи Путина и Байдена - МИД Украины

15:15 Источник: Интерфакс

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина пройдет с учетом интересов Украины.

"Я абсолютно уверен, что встреча Байдена и Путина, если состоится, то пройдет в интересах Украины. Более того, мы уже получили заверение наших американских партнеров о том, что они ничего не будут решать относительно Украины без учета наших интересов. Это то, что я сегодня четко услышал от государственного секретаря Энтони Блинкена при встрече с ним", - сказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина" в четверг по итогам двусторонней встречи с госсекретарем США в Киеве.

По словам министра, "у него отсутствуют какие-либо страхи и сомнения от итогов возможной встречи президентов США и России, а те, кто считает иначе, - плохо понимают реальность политики".