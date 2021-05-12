Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год до 2,7%
13:05 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%, по сравнению с предыдущей оценкой. Об этом говорится в опубликованном в среду весеннем экономическом прогнозе ЕК.
Как отмечается в документе, по итогам 2020 года российская экономика снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре. "Несмотря на то, что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП было умеренным", - говорится в нем.
НОВОСТИ
- 13:32 12.05.2021
- В ОП прокомментировали предложение охранять школы с помощью Росгвардии
- 13:20 12.05.2021
- Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил создать нейросеть, контролирующую действия детей в интернете
- 13:20 12.05.2021
- Зарплаты и премии в институтах развития были существенно сокращены - премьер
- 13:00 12.05.2021
- Отток населения из регионов Дальнего Востока снизился в четыре раза - Мишустин
- 12:53 12.05.2021
- Светлана Разворотнева: Законодательство по обращению с отходами необходимо менять
- 12:32 12.05.2021
- Россиянам для счастья в среднем необходимо 173 тыс. руб. в месяц - опрос
- 12:30 12.05.2021
- На Всероссийской олимпиаде по биологии, обществознанию и ОБЖ московские школьники завоевали 197 дипломов
- 12:20 12.05.2021
- Власти Индии добиваются прекращения сброса в Ганг тел умерших от коронавируса
- 12:05 12.05.2021
- Диписточник сообщил об отказе США допускать к работе пресс-секретаря посольства РФ
- 12:00 12.05.2021
- РФ входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира - Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать