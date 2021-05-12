Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год до 2,7%

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%, по сравнению с предыдущей оценкой. Об этом говорится в опубликованном в среду весеннем экономическом прогнозе ЕК.

Как отмечается в документе, по итогам 2020 года российская экономика снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре. "Несмотря на то, что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП было умеренным", - говорится в нем.