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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год до 2,7%

13:05 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%, по сравнению с предыдущей оценкой. Об этом говорится в опубликованном в среду весеннем экономическом прогнозе ЕК.

Как отмечается в документе, по итогам 2020 года российская экономика снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре. "Несмотря на то, что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП было умеренным", - говорится в нем.

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