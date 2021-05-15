Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 15 мая, 2021

09:50 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 161 млн 901 тыс. 973, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 357 тыс. 642 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.