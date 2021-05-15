В России не хватает психиатров - Директор центра им. Сербского

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент совместительства врачей-психиатров и психотерапевтов свидетельствует о значительном кадровом дефиците в стране, заявил в субботу главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Самое главное - коэффициент совместительства: врачей- психиатров - 1,4, врачей - психотерапевтов - 1,6 в 2020 году, это указывает на значительный кадровый дефицит", - сказал он на XVII съезде психиатров России.