Рубль утром слабо растет к доллару и евро вслед за нефтью

07:56 Источник: Интерфакс

Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося с пятницы роста цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,98-74,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9875 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,785 руб./EUR1 (-8,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,2 коп. к уровню закрытия 14 мая, до 81,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,93 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,01 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо подрастает к доллару и евро на старте торгов 17 мая благодаря растущей нефти. Как сообщалось, цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе пятничных торгов. До этого - в четверг - они снижались из-за неопределенности перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии.