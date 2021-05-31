Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях
14:49 31.05.2021
|Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"
«В Америке это известная система Amber Alert. Принцип у нее такой: после поступления сообщения о пропаже ребенка информация экстренно передается в СМИ, на радио и телевидение, размещается на электронных рекламных щитах в пределах городов и вдоль дорог. Благодаря оперативному распространению информации большинство детей находят в первые часы с момента пропажи», — заявил Леонов.
Как отмечает координатор поискового отряда, информация о пропавшем должна распространяться максимально быстро и по всем возможным направлениям. Сейчас, например, есть возможность с помощью SMS-рассылок оповещать об исчезнувших людях абонентов операторов «Мегафон» и «Билайн», которые находятся недалеко от пропавших. По словам Леонова, в поисках также будет полезна поддержка всех средств массовой информации — от телеканалов до каналов в Telegram.
Согласно данным «ЛизаАлерт», в 2020 году поступило более 6 500 заявок на поиск детей, 5 730 из них были найдены живыми.
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