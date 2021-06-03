"Роснефть" и "Интер РАО ЕЭС" готовы сообща развивать малотоннажное производство сжиженного газа и его продажу на автозаправках
18:22 03.06.2021
«Роснефть» и «Интер РАО ЕЭС» намерены сотрудничать в сфере малотоннажного производства и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Соответствующее соглашение компании заключили на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Документом определены намерения партнеров по оценке технологической возможности производства сжиженного природного газа (СПГ), перспектив его поставок с заводов–производителей для комбинированной реализации СПГ и компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на автозаправках розничной сети «Роснефти». Заводы-производители, напомним, сейчас проектируются «Интер РАО». Кроме того, условия соглашения подразумевают, что стороны подготовят перечень проектов по дооснащению автозаправочных станций и комплексов «Роснефти» оборудованием, произведенным под контролем инжиниринговых подразделений «Интер РАО ЕЭС».
«Роснефть» отмечает , что развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и инфраструктуры для реализации СПГ как автомобильного топлива одно из важных направлений развития розничного бизнеса компании. Это связано с тем, что природный газ - более экологичный и экономичный вид топлива, чем бензин, и он позволяет автовладельцам не только серьезно сократить расходы, но и увеличить эффективность эксплуатации транспортных средств, уменьшив при этом воздействие на окружающую среду.
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