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В Москве и Подмосковье с 1 августа начнет работать цифровая база таксистов

19:40 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система аналитики работы такси с цифровыми профилями водителей заработает в Московском регионе 1 августа. Об этом сообщается в понедельник в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С 1 августа заработает система аналитики работы такси. Это сделает ваши поездки более комфортными и безопасными. <...> У каждого водителя будет уникальный цифровой ID, в нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям, это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис", - значится в публикации.

Уточняется, что регистрация водителей в системе началась с апреля.

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