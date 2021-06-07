В Москве и Подмосковье с 1 августа начнет работать цифровая база таксистов
19:40 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 1 августа заработает система аналитики работы такси. Это сделает ваши поездки более комфортными и безопасными. <...> У каждого водителя будет уникальный цифровой ID, в нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям, это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис", - значится в публикации.
Уточняется, что регистрация водителей в системе началась с апреля.
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