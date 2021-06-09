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НОВОСТИ

Светлана Разворотнева: Считаю, что пенсионеры не должны платить за парковку

12:36 09.06.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
В Москве пожилые горожане устроили флешмоб, поддерживая инициативы члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, которая предложила сделать столичные парковки бесплатными для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.  

«Необходимо менять подход к планированию парковочных пространств. Во-первых, значительно увеличивать их количество, во-вторых, делать их доступнее и дифференцировать для различных групп населения. Я считаю, что пенсионеры одна из таких групп, они не должны платить за паркинг», - заявляет Разворотнева.

Участники флешмоба вышли на улицы с автомобильными рулями и плакатами с лозунгом «Мы за бесплатные парковки для пенсионеров».

 Как отмечают участники флешмоба, пенсионерам-автовладельцам и инвалидам приходится регулярно использовать машины для того, чтобы добраться до врачей или в социальные учреждения. При этом им нужно или долго искать парковочное место, или рисковать получить штраф, который сейчас составляет 3000-5000 руб. Эта сумма весьма существенна для московского пенсионера.

 «Я пенсионер, мой сын – инвалид. Мы вынуждены часто обращаться к врачам и ездим к ним на автомобиле, - рассказала журналистам Татьяна Башарова. - Очень неприятно, что, если места для инвалидов заняты, мы вынуждены искать другую парковку или платить. Неправильная парковка – штраф. Я считаю, бесплатных мест должно хватать, в том числе они должны быть и для обычных пенсионеров».

По словам Светланы Разворотневой, решать вопрос нужно оперативно. Как полагает общественница, в Москве, так и в других крупных городах России, проектирование парковок и автостоянок необходимо сделать обязательной частью генеральных планов городов.

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