Олег Леонов: Госдума с ее тотальной партийностью устарела, нужно больше независимых депутатов
16:07 11.06.2021
Россиян не устраивает нынешняя система работы Госдумы, заявил координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Общественник, который накануне объявил, что планирует участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах в качестве самовыдвиженца, считает, что люди не доверяют ни партиям, ни их фракция. "Полезные инициативы застревают там на годы, а голос отдельного депутата и его избирателей не слышен за шумом аппаратной возни. Думе нужна сила, представляющая не только интересы партий, такой силой могут стать независимые депутаты, профессионалы своего дела, обладающие реальной известностью, общественной поддержкой и острым желанием приносить пользу здесь и сейчас», - пишет Леонов в Facebook.
Как отмечает координатор поискового отряда, формально депутаты, не входящие ни в одну из фракций, ничем не отличаются от других, но парламентарий без фракции может выступать на заседаниях Думы в течение пяти минут не чаще одного раза в два месяца. В результате независимые депутаты не могут нормально и эффективно работать на пользу избирателям. По мнению Леонова, ситуацию может изменить появление в Госдуме серьезного представительства независимых депутатов, например, в результате осенних выборов: тогда вес каждого народного представителя изменится в большую сторону, и уже фракциям придется обращаться к «неприсоединившимся», чтобы набрать необходимые голоса для поддержки своих решений.
НОВОСТИ
- 16:32 11.06.2021
- Более 50% работников кол-центров в России считают, что их могут заменить роботы - опрос
- 16:30 11.06.2021
- Сбер поздравил россиян с Днем России и с помощью нейросети воссоздал национальные костюмы
- 16:12 11.06.2021
- Жители стран НАТО стали хуже относиться к России и Китаю - опрос
- 16:10 11.06.2021
- Сбер предложит кейс для хакатона «Медицина, здравоохранение, наука» на конкурсе «Цифровой прорыв»
- 15:32 11.06.2021
- КНР осуждает размещение систем ПРО и ракет средней дальности в третьих странах - глава МИД
- 15:12 11.06.2021
- Движение "Талибан" потребовало от Турции вывести свои войска из Афганистана - ТВ
- 15:00 11.06.2021
- В Думу внесен законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев
- 14:32 11.06.2021
- Более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки
- 14:12 11.06.2021
- Экс-директор ФБК Жданов объявлен в федеральный розыск - адвокат
- 14:05 11.06.2021
- Деловую авиацию посадят за стол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать