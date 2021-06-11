Олег Леонов: Госдума с ее тотальной партийностью устарела, нужно больше независимых депутатов

16:07

Россиян не устраивает нынешняя система работы Госдумы, заявил координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Общественник, который накануне объявил, что планирует участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах в качестве самовыдвиженца, считает, что люди не доверяют ни партиям, ни их фракция. "Полезные инициативы застревают там на годы, а голос отдельного депутата и его избирателей не слышен за шумом аппаратной возни. Думе нужна сила, представляющая не только интересы партий, такой силой могут стать независимые депутаты, профессионалы своего дела, обладающие реальной известностью, общественной поддержкой и острым желанием приносить пользу здесь и сейчас», - пишет Леонов в Facebook.

Как отмечает координатор поискового отряда, формально депутаты, не входящие ни в одну из фракций, ничем не отличаются от других, но парламентарий без фракции может выступать на заседаниях Думы в течение пяти минут не чаще одного раза в два месяца. В результате независимые депутаты не могут нормально и эффективно работать на пользу избирателям. По мнению Леонова, ситуацию может изменить появление в Госдуме серьезного представительства независимых депутатов, например, в результате осенних выборов: тогда вес каждого народного представителя изменится в большую сторону, и уже фракциям придется обращаться к «неприсоединившимся», чтобы набрать необходимые голоса для поддержки своих решений.