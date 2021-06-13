Ученые обнаружили, что симптомы заболевания COVID-19 частично изменились
10:03 13.06.2021 Источник: РБК
Ученые считают, что новые штаммы коронавируса, в частности, дельта-вариант (так называемый «индийский штамм»), изменили клиническую картину COVID-19. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле.
В то же время британская национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее характерных признаков коронавирусной инфекции перечисляет лихорадку, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.
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