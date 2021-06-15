Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух государств.

"Подписанное соглашение имеет историческое значение", - заявил журналистам Алиев после подписания документа. По его словам, документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны. Алиев и Эрдоган подписали декларацию по завершении переговоров один на один.