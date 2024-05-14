Российские пограничники останутся в Армении — Бортников
17:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении, сообщил кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников.
«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается», — сказал он в Совете Федерации. Он уточнил, что российские пограничники будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.
Бортников сообщил, что Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, и такое решение принято. Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту «Звартноц».
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