Российские пограничники останутся в Армении — Бортников

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении, сообщил кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников.

«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается», — сказал он в Совете Федерации. Он уточнил, что российские пограничники будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.

Бортников сообщил, что Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, и такое решение принято. Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту «Звартноц».