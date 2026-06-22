Победительницу Уимблдона Вондроушову дисквалифицировали на 4 года за отказ от допинг-теста
18:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) приняло решение дисквалифицировать чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Причиной для санкции стал отказ пройти допинг-тест в декабре 2025 года. Спортсменка объяснила свое решение стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за свою безопасность. Независимый трибунал учел это в своем вердикте, а также показания сотрудника антидопинговой службы, который пытался провести тест, и пришел к выводу, что отказ от теста «не имел веских оснований».
Дисквалификация завершится 21 июня 2030 года. В этот период Вондроушовой запрещено выступать, тренировать или посещать какие-либо мероприятия, организованные или санкционированные Международной федерацией тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциацией (WTA), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), турнирами Большого шлема или любой национальной ассоциацией. ITF и национальная антидопинговая организация имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
Вондроушовой 26 лет. Она занимает 122-е место в мировом рейтинге и не выступает с января, когда снялась с матча второго круга турнира в австралийской Аделаиде. В 2023 году чешская теннисистка была шестой ракеткой мира, этой наивысшая позиция для спортсменки, и выиграла единственный в карьере турнир Большого шлема, одержав победу на Уимблдоне. В 2019-м она проиграла в финале Открытого чемпионата Франции, в 2021-м — завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.
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