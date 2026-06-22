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НОВОСТИ

Технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель — Вэнс

17:12 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технические переговоры США и Ирана возобновятся в последующие дни или недели. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Наши команды работают с иранцами, катарцами и пакистанцами, вчера был достигнут прекрасный прогресс. Работа на техническом уровне в Бюргенштоке продолжится в грядущие недели или дни», — сказал он на пресс-конференции.

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