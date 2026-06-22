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Сбер признан крупнейшим эквайером Европы по количеству обработанных платежей

18:38 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер занял первое место среди крупнейших эквайеров Европы по количеству обработанных платежей. Согласно рейтингу международного аналитического издания The Nilson Report, в 2025 году банк обработал 54,65 млрд транзакций — больше, чем любой другой эквайер в Европе, и почти в четыре раза больше ближайшего конкурента.

Впервые Сбер возглавил европейский рейтинг эквайеров по итогам 2016 года, когда количество обработанных банком операций составило 7,5 млрд. За девять лет этот показатель вырос более чем в семь раз. На протяжении десяти лет Сбер удерживает лидерство среди крупнейших эквайеров Европы.

Масштаб платёжной инфраструктуры позволяет Сберу развивать современные способы оплаты для компаний и их клиентов. Терминалы банка поддерживают оплату улыбкой, банковской картой, с помощью NFC, Bluetooth и QR-кода, благодаря чему покупатели могут выбирать удобный сценарий, а бизнес — принимать платежи разными способами.

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