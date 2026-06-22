Зеленский дважды за последнее время отказывался от контактов с Навроцким — офис Навроцкого

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким для решения проблемы с присвоением одной из частей ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

«Заявления <…> Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени „героев УПА“, не находят подтверждения в фактах», — написал Леськевич в социальной сети X.

По его словам, сначала украинская сторона предложила организовать телефонный разговор, который не состоялся в связи «с отсутствием реакции Зеленского». Далее в Киеве предложили провести встречу Зеленского с Навроцким, рассказал Леськевич. «Были согласованы дата и время. Встреча не состоялась, поскольку Владимир Зеленский отказался от нее», — пояснил представитель польского лидера. «Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности изменить название воинской части, названной в честь преступников из рядов УПА. Это была лишь игра на время. Вот такие факты», — подытожил он.