Минкультуры РФ приняло решение о начале восстановления панорамы «Оборона Севастополя»
17:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работы по восстановлению начнутся на крыше панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.
«Делегация Министерства культуры Российской Федерации во главе с первым заместителем Министра Сергеем Геннадиевичем Обрывалиным посетила панораму „Оборона Севастополя 1854–1855 гг.“ <…> По результатам осмотра принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».
Также определены дальнейшие приоритеты: после устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада, добавили в Минкультуры.
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