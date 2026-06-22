Граница Абхазии и России временно закрыта из-за беспилотной опасности

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная граница Абхазии и России по реке Псоу временно закрыта из-за беспилотной опасности. Об этом ТАСС сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

«КПП „Псоу“ временно приостановило пропуск пешеходов и транспорта из-за беспилотной опасности „, — сказал Латипов.