Граница Абхазии и России временно закрыта из-за беспилотной опасности
16:12 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная граница Абхазии и России по реке Псоу временно закрыта из-за беспилотной опасности. Об этом ТАСС сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.
«КПП „Псоу“ временно приостановило пропуск пешеходов и транспорта из-за беспилотной опасности „, — сказал Латипов.
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