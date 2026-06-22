Польша скрывает усиленную активность украинской разведки в стране — СМИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина развернула самую активную по сравнению с другими странами шпионскую деятельность в Польше, но информация о связанных с этим расследованиях в прокуратуре намеренно не публикуется. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванных сотрудников польских разведслужб.

По их данным, украинская разведка пытается активно вербовать проживающих в Польше белорусов и россиян, а также вновь прибывших с Украины беженцев. «Им предлагают передавать чувствительную информацию. Проще говоря, выносить информацию из польских органов и фирм, в которых они работают», — рассказал газете неназванный офицер польской разведки. Также имеются сигналы о попытках вербовки «поляков, которые ездят на Украину с гуманитарной помощью либо в деловых целях». Прокуратура уже ведет несколько дел о шпионаже в интересах Киева, они рассматриваются в закрытом режиме без публикаций об их ходе, указывает издание.

Согласно источникам газеты, повышенную разведывательную активность в Польше также проявляют органы западных стран, прежде всего Великобритании и США — их интересуют российские военные технологии, которые используются при проведении специальной военной операции на Украине. Кроме того, отмечает издание, разведки Германии и Франции тоже активно работают в Польше. Подчеркивается, что таким образом Берлин осуществляет «агрессивную деятельность по лоббированию интересов».