0
0
177
НОВОСТИ

Польша скрывает усиленную активность украинской разведки в стране — СМИ

16:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина развернула самую активную по сравнению с другими странами шпионскую деятельность в Польше, но информация о связанных с этим расследованиях в прокуратуре намеренно не публикуется. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванных сотрудников польских разведслужб.

По их данным, украинская разведка пытается активно вербовать проживающих в Польше белорусов и россиян, а также вновь прибывших с Украины беженцев. «Им предлагают передавать чувствительную информацию. Проще говоря, выносить информацию из польских органов и фирм, в которых они работают», — рассказал газете неназванный офицер польской разведки. Также имеются сигналы о попытках вербовки «поляков, которые ездят на Украину с гуманитарной помощью либо в деловых целях». Прокуратура уже ведет несколько дел о шпионаже в интересах Киева, они рассматриваются в закрытом режиме без публикаций об их ходе, указывает издание.

Согласно источникам газеты, повышенную разведывательную активность в Польше также проявляют органы западных стран, прежде всего Великобритании и США — их интересуют российские военные технологии, которые используются при проведении специальной военной операции на Украине. Кроме того, отмечает издание, разведки Германии и Франции тоже активно работают в Польше. Подчеркивается, что таким образом Берлин осуществляет «агрессивную деятельность по лоббированию интересов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 22.06.2026
В Ингушетии нашли тело мальчика, которого унесло течением реки
0
53
17:31 22.06.2026
Мэр Москвы: Исторические здания школ № 498, 1270 «Вектор» и 1468 обновят
0
54
17:12 22.06.2026
Технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель — Вэнс
0
92
17:00 22.06.2026
Минкультуры РФ приняло решение о начале восстановления панорамы «Оборона Севастополя»
0
128
16:12 22.06.2026
Граница Абхазии и России временно закрыта из-за беспилотной опасности
0
218
16:00 22.06.2026
Ормузский пролив открыт — Вэнс
0
226
15:55 22.06.2026
СберСпот объединит райдеров шести городов России
0
203
15:32 22.06.2026
США и Иран заложили основу для заключения успешной итоговой сделки — Вэнс
0
253
15:12 22.06.2026
Нефтяники реализуют меры по увеличению выпуска нефтепродуктов и вводу новых мощностей
0
281
15:00 22.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 440 военных в зоне СВО
0
302

Возврат к списку