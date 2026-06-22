В Ингушетии нашли тело мальчика, которого унесло течением реки

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа в Ингушетии, нашли. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 16:50 [мск] было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении.

Поиски ребенка продолжались более восьми суток. Мальчика искали тысячи людей: спасатели, волонтеры и местные жители. Помощь оказали также добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.