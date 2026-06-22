Ормузский пролив открыт — Вэнс
16:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Ормузский пролив открыт.
«Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив», — сказал он на пресс-конференции.
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