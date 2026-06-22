В Архангельске при взрыве, предположительно, гранаты пострадали три человека
18:40 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека пострадали в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода Архангельска от детонации взрывного устройства — предположительно, гранаты, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
«В Архангельске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого от детонации взрывного устройства пострадали три человека, — сказано в сообщении. — Установлено, что двое местных жителей — мужчина и женщина — распивали спиртные напитки возле гаражей, к ним подошел знакомый, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего словесного конфликта пришедший мужчина начал угрожать, что взорвет принесенную с собой гранату, после чего произошел взрыв».
В результате пострадали три человека, двое из них были доставлены в медицинское учреждение. У предполагаемого зачинщика конфликта — травматическая ампутация правой руки на уровне локтевого сустава, у второго мужчины — множественные ранения разных частей тела. Женщина также получила травмы, но от госпитализации отказалась.
Следственным управлением УМВД России по Архангельску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В настоящее время опрашиваются потерпевшие и возможные свидетели инцидента, назначены необходимые экспертизы, устанавливается тип взрывного устройства и источник его приобретения.
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