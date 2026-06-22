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Мэр Москвы: Исторические здания школ № 498, 1270 «Вектор» и 1468 обновят

17:31 22.06.2026

В Москве по программе «Моя школа» будут обновлены сразу три исторических здания, в которых размещаются учебные заведения. По словам мэра Сергея Собянина, каждой школе более 90 лет, основные корпуса были построены в середине 1930-х годов по индивидуальным архитектурным проектам.

Как отмечает градоначальник, школа № 1270 «Вектор» в Товарищеском переулке – это сложный комплекс из двух корпусов: основного, возведенного в 1936 году, и пристроенной в 1995-м части. Более старое здание стилизовано под старинный замок, украшенный высокой аркой у центрального входа и башенкой с винтовой лестницей. А школа № 1468 на Новорогожской улице состоит из четырехэтажного корпуса 1934 года, трехэтажной пристройки 1980-го и соединительной галереи. У исторического здания два широких лестничных марша и декоративный карниз на фасаде. Ключевой особенностью четырехэтажной школы № 498 на Народной улице можно назвать монументальную кирпичную кладку стен и высокие потолки.

Эти здания планируется модернизировать за счет городского бюджета. По программе «Моя школа» строители обновляют все здания от фундамента до крыши, сохраняя архитектурную гармонию и исторические элементы. Школы получат светлые фасады с яркими терракотово-оливковыми или песочно-оливковыми акцентами. Аналогичную цветовую палитру планируют использовать для внутренней отделки помещений. В зданиях будут созданы зоны отдыха для учеников с диванами, пуфами и удобными подоконниками, а вместо традиционных библиотек откроются медиатеки.

«В учебных кабинетах установим новое оборудование для изучения естествознания, робототехники, программирования и других научных дисциплин. Для занятий физкультурой оборудуем современные спортзалы с безопасным покрытием и тренажерами», — сообщил мэр Москвы. Также будут благоустроены пришкольные территории площадью более 2 га. Во дворах учебных заведений создадут физкультурно-спортивные зоны, разместят площадки для подвижных игр для детей разного возраста, а также пространства для школьных мероприятий и места для отдыха.

Напомним, с 2021 года на юго-востоке Москвы были возведены 10 объектов образования за счет городского бюджета.

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