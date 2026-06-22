Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов четвертый раз за сутки
22:00 22.06.2026 Источник: Интерфакс
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов снова введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск судов уже трижды вводились в аэропорту Сочи в понедельник.
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