Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов четвертый раз за сутки

22:00 Источник: Интерфакс

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов снова введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск судов уже трижды вводились в аэропорту Сочи в понедельник.