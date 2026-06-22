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Месси обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

20:51 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии и установил бомбардирский рекорд в истории турнира.

Для Месси этот гол стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших бомбардиров он обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16), который был лидером этого рейтинга с 2014 года.

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