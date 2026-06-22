Повреждения при падении обломков ракет получили 10 многоквартирных домов в Воронеже

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

10 многоквартирных домов получили повреждения при атаке ВСУ на Воронеже. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем канале в «Максе».

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате удара ВСУ по Воронежу погибли 5 человек.