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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

21:20 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Движение по мосту приостанавливалось с утра понедельника пять раз. С 06:30 мск до 07:29 мск, с 08:00 мск до 08:40 мск, с 11:07 до 12:11 мск, с 15:59 до 16:39 мск. В пятый раз мост перекрыли с 19:36 мск.

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