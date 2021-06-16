Переводы в страны ближнего зарубежья по номеру телефона в "Сбербанк Онлайн" становятся все популярнее
17:07 16.06.2021
Переводы в страны СНГ в «СберБанк Онлайн» становятся все популярнее у трудовых мигрантов. Как сообщил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Леонид Шныр, с мая 2020 года по май 2021 года количество таких транзакций увеличилось почти в три раза. «Наиболее востребованными являются безналичные переводы по номеру телефона, потому что этот способ гораздо проще и удобней для отправителя и получателя денег, чем традиционные для рынка механизмы. Количество переводов и объём отправленных таким образом средств всего за год увеличились в четыре раза. Будем и дальше развивать эти сервисы, расширяя количество стран и банков-участников», - говорит Шныр.
Напомним, 16 июня в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов. Сегодня в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» перевести деньги за рубеж можно несколькими способами. Например, по номеру телефона на карты банков-партнеров, по номеру карты Visa и Mastercard, по номеру счёта. При этом комиссия по всем таким видам переводов составляет 1%.
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