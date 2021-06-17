Сахалин вводит обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, здравоохранения и образования
07:58 17.06.2021 Источник: Интерфакс
Обязательная вакцинация объявлена в Сахалинской области с 21 июня, до 1 сентября планируется вакцинировать от коронавируса 60% населения, сообщила на брифинге в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
"У нас очень сложная эпидситуация (по коронавирусу - ИФ). С 1 июня рост заболеваемости идет. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Я выношу своё постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска. Иммунизация начнется с понедельника (21 июня)", - заявила она.
Она перечислила категории граждан, "которые подлежат обязательной вакцинации": работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, концертных залов. "Эти категории обязаны будут привиться", - подчеркнула Фунтусова.
По ее словам, прививка будет обязательной для не менее 60% работников в каждом трудовом коллективе, отказаться от вакцинации можно будет только по медотводам.
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