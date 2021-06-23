ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы
20:35 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, введенную в 1962 году. Голосование транслировалось в среду на сайте организации.
За поддержку решения выступили 184 государства, два - США и Израиль - проголосовали против, три воздержались от голосования.
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