ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, введенную в 1962 году. Голосование транслировалось в среду на сайте организации.

За поддержку решения выступили 184 государства, два - США и Израиль - проголосовали против, три воздержались от голосования.