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Лондон сейчас демонстрирует максимально негативное отношение к России среди стран Запада - Посол Келин

21:14 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания демонстрирует максимально негативное отношение к России среди всех западных стран. Об этом в интервью, отрывки из которого были в среду показаны в эфире четвертого канала британского телевидения, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"На Западе официальный Лондон сейчас демонстрирует максимально негативное отношение к России и пытается усмотреть "руку России" во всем плохом, что происходит в мире, что, безусловно, нонсенс и нелепость, - сказал Келин. - Как вы правильно заметили, мы живем в этой ситуации уже три года, обращаем пристальное внимание на все агрессивные высказывания, которые здесь делаются, и прекрасно осознаем, что перед саммитами G7 и НАТО Лондон настаивал на более агрессивных и конфронтационных [совместных] заявлениях, но я уверен, что это не путь для продвижения вперед", - отметил посол.

Келин заявил, что нормализовать дипломатические отношения между РФ и Великобританией после взаимной высылки дипломатов будет сложно, однако подчеркнул, что эта задача остается приоритетной, а работа на этом направлении продолжается.

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