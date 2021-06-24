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Начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований на курорты Краснодарского края - АТОР

19:14 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с пандемией.

"Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края", - говорится в сообщении АТОР.

Решение кубанских властей о том, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа - сертификат о вакцинации, нанесет "колоссальный удар" по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам, считают в ассоциации. По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион.

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