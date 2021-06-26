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НОВОСТИ

На борьбу с COVID-19 правительство РФ направит в регионы дополнительно 25 млрд руб

11:50 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные средства в объеме 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, распоряжение о выделении которых подписал премьер-министр Михаил Мишустин, поступят в региональные бюджеты в течение 30 дней. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 млрд рублей. <...> Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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