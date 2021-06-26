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Мэр Москвы рассказал, зачем нужны QR-коды для посещения ресторанов и кафе

12:30 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы предпочли ввести QR-коды для посещения заведений общепита в Москве, поскольку их невозможно подделать в отличие от бумажных сертификатов. Об этом сообщил в субботу в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. Это невозможно, и нигде в мире бумажный [сертификат] не работает. Ты можешь взять бумажный сертификат в поликлинике при прививке, хранить у себя, в случае необходимости показывать, но сверка его будет все равно через электронную базу. QR-код - самая надежная и оптимальная история", - сказал он.

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