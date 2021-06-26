Лидер Движения Баженова организовал круглый стол на тему кибермошенничества

14:23

Тема телефонного и кибернетического мошенничества стала центральной в ходе дискусии на круглом столе, организованного общественником Тимофеем Баженовым на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». В собрании участвовали эксперты ОНФ и МВД.

«Проблема кибербезопасности из разряда рядового мошенничества за последние 5 лет переросла в глобальную угрозу общественному порядку, считает Тимофей Баженов. - Если мы будем сидеть сложа руки, станет угрозой не только обществу, но и нормальному функционированию государства, которое, следуя общему вектору мирового развития, переходит в цифровую среду».

Защищая граждан от кибермошенников, можно решить не только проблему возврата украденных накоплений, но и сохранить здоровье пенсионеров, инвалидов, и детей-сирот. Потому кибермошенничество в отношении этих граждан необходимо сделать тяжким преступлением.

Однако решить проблему можно исключительно на законодательном уровне, уверен Баженов, который считает, что нужно вносить изменения в Уголовный кодекс РФ, позволяющие отнести совершение преступлений в отношении социально-незащищённых слоёв населения в качестве отягчающего обстоятельства.