0
0
115
НОВОСТИ

Лидер Движения Баженова организовал круглый стол на тему кибермошенничества

14:23 26.06.2021

Тема телефонного и кибернетического мошенничества стала центральной в ходе дискусии на круглом столе, организованного общественником Тимофеем Баженовым на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». В собрании участвовали эксперты ОНФ и МВД.

«Проблема кибербезопасности из разряда рядового мошенничества за последние 5 лет переросла в глобальную угрозу общественному порядку, считает Тимофей Баженов. - Если мы будем сидеть сложа руки, станет угрозой не только обществу, но и нормальному функционированию государства, которое, следуя общему вектору мирового развития, переходит в цифровую среду».

Защищая граждан от кибермошенников, можно решить не только проблему возврата украденных накоплений, но и сохранить здоровье пенсионеров, инвалидов, и детей-сирот. Потому кибермошенничество в отношении этих граждан необходимо сделать тяжким преступлением.

Однако решить проблему можно исключительно на законодательном уровне, уверен Баженов, который считает, что нужно вносить изменения в Уголовный кодекс РФ, позволяющие отнести совершение преступлений в отношении социально-незащищённых слоёв населения в качестве отягчающего обстоятельства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:10 26.06.2021
Список "Справедливой России" на выборах в ГД возглавят Миронов, Прилепин и Семигин
0
168
13:35 26.06.2021
Вакцина от COVID-19 не имеют потенциала влиять на беременность - ВОЗ
0
202
13:15 26.06.2021
Вакцину "Спутник лайт" выпустили в гражданский оборот
0
224
13:01 26.06.2021
Эсминец ВМС США Ross идет в Черное море
0
300
12:30 26.06.2021
Мэр Москвы рассказал, зачем нужны QR-коды для посещения ресторанов и кафе
0
337
12:15 26.06.2021
Собянин: Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация
0
308
12:10 26.06.2021
Мы в Москве, по сути, заново переживаем пандемию - Собянин
0
271
12:00 26.06.2021
Привиться от COVID-19 можно при любом уровне антител - Представитель ВОЗ в РФ
0
307
11:50 26.06.2021
На борьбу с COVID-19 правительство РФ направит в регионы дополнительно 25 млрд руб
0
268
11:40 26.06.2021
Представитель ВОЗ в России рассказала, как можно остановить пандемию уже в этом году
0
313

Возврат к списку