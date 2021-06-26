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На Ялту снова обрушились дожди, дороги опять превратились в реки

17:00 26.06.2021 Источник: Интерфакс

Около 20 мм осадков выпало в субботу за несколько часов в Ялте, которая восстанавливается после наводнения недельной давности, сообщила "Интерфаксу" руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Выпало 19 мм (месячная норма в июне - 42 мм), дождь заканчивается", - сказала Любецкая.

Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги Ялты во время ливня снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки. Очевидцы сообщают, что реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.

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