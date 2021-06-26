На Ялту снова обрушились дожди, дороги опять превратились в реки
17:00 26.06.2021 Источник: Интерфакс
Около 20 мм осадков выпало в субботу за несколько часов в Ялте, которая восстанавливается после наводнения недельной давности, сообщила "Интерфаксу" руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Выпало 19 мм (месячная норма в июне - 42 мм), дождь заканчивается", - сказала Любецкая.
Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги Ялты во время ливня снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки. Очевидцы сообщают, что реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.
НОВОСТИ
- 16:10 26.06.2021
- В Москве побит очередной температурный рекорд
- 15:53 26.06.2021
- Туриция начала строить сдуоходный канал "Стамбул"
- 15:50 26.06.2021
- Самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова задержали в центре во время встречи со сторонниками
- 14:23 26.06.2021
- Лидер Движения Баженова организовал круглый стол на тему кибермошенничества
- 14:10 26.06.2021
- Список "Справедливой России" на выборах в ГД возглавят Миронов, Прилепин и Семигин
- 13:35 26.06.2021
- Вакцина от COVID-19 не имеют потенциала влиять на беременность - ВОЗ
- 13:15 26.06.2021
- Вакцину "Спутник лайт" выпустили в гражданский оборот
- 13:01 26.06.2021
- Эсминец ВМС США Ross идет в Черное море
- 12:30 26.06.2021
- Мэр Москвы рассказал, зачем нужны QR-коды для посещения ресторанов и кафе
- 12:15 26.06.2021
- Собянин: Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать