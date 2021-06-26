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В детском лагере в Туве произошла вспышка COVID-19

19:25 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение коронавирусом подтвердилось у 66 детей и 8 сотрудников детского лагеря "Байлак" в Туве, где накануне была проведена дезинфекционная обработка из-за недомогания и положительного теста на COVID-19 у одного ребенка. Все отдыхающие и персонал изолированы, сообщается на официальном сайте республиканского Минздрава.

"После сдачи анализов у 66 детей и у 8 сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с массовым заражением.

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