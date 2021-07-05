Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался у власти "как можно дольше"

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия при президенте Владимире Путине станет еще сильнее, обеспечивая мирную жизнь и благосостояние ее граждан, поэтому необходимо сделать все, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Такое мнение высказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией", - сказал Володин.

По его мнению, Путин является сильнейшим политиком в мире. "Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он", - считает председатель нижней палаты. "Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает", - подчеркнул он.

Володин также заявил, что у него никогда не было и нет амбиций стать президентом. "Заверяю вас, я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть стать президентом", - заверил спикер Госдумы.

Новая редакция Конституции РФ, принятая в прошлом году, позволяет Путину баллотироваться еще на два президентских срока и в случае победы оставаться на посту главы государства до 2036 года.