Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM

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Корпуса А и Б, а также межбашенное пространство-ядро Сбер-Сити на Кутузовском, 32 получили сертификат по стандарту BREEAM. Это метод экологической оценки – один из двух ведущих мировых добровольных рейтингов оценки «зеленых» строений, разработанный британской организацией BRE Global. В настоящее время более 500 000 объектов в мире сертифицированы по этому стандарту, в России таких зданий всего 177.

У Сбера уже есть объекты, сертифицированные по стандарту BREEAM. Отделения на Цветном бульваре и в Оружейном переулке в Москве, а также офис в Санкт-Петербурге на площади Конституции, д. 3 имеют сертификат уровня Good. Здания программы строительства «Кутузовский, 32» получили уровень Very good. Срок действия сертификата составляет три года.

При оценке использовалась схема In-use – для эксплуатируемых зданий. Она подразумевает оценку по таким девяти параметрам, как здоровье и благополучие лиц, пребывающих в здании, энергоэффективность, транспортная доступность, водоэффективность, ресурсоэффективность, устойчивость к экологическим рискам, землепользование и экология, загрязнение, инновационность.

Сертифицирующим органом отмечены лучшие практики, примененные в проекте. Это автоматический контроль-блик по датчикам освещенности, применение LED-освещения, регулируемого по протоколу DALI, климат-контроль по датчикам температуры, использование датчиков СО2, которые позволяют регулировать дополнительную подачу воздуха в помещения, обеспечивая хорошее самочувствие сотрудников. Отслеживается влажность подаваемого воздуха, ведется мониторинг энергопотребления всех систем.

На этажах предусмотрены оригинальные места отдыха для сотрудников и посетителей: кресло-автомобиль, капсула сна, мягкие удобные кресла. Активно используются природные элементы: висячие сады, зеленые стены, водопад. На каждом этаже есть спортивные тренажеры, кроме того, действует спортивный зал. Обеспечены необходимые меры безопасности: проводится 24-часовой мониторинг, вход по face-id, отработаны планы реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Получение экосертификата позволило повысить ESG-репутацию Сбера в ходе реализации нашей стратегии развития до 2023 года, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Программа строительства, которую банк реализует в Москве на Кутузовском, 32 – еще один наш вклад в поддержку «зеленой» экономики, создания качественно новой городской инфраструктуры. Мы не только предоставляем сотрудникам отличные условия для работы, но и подаем пример деловым партнерам и контрагентам в деле ответственного отношения к окружающей среде».