В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, два человека погибли

12:30 Источник: Интерфакс

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу в Амурской области на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

"В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту столкновения грузовых поездов по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).