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В возрасте 69 лет умер глава НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко

14:10 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Валерий Савченко умер на 70-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте министерства.

"25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выразили соболезнования родным и коллегам Савченко.

"Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым ученым и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко", - цитирует пресс- служба слова главы Минздрава.

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