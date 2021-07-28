0
0
0
НОВОСТИ

Байден: Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме...

19:55 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден сообщил, что встретился в среду с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Белом доме.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:46 28.07.2021
Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять автомобилей
0
101
19:31 28.07.2021
Необходимы специальные условия оказания медицинской помощи старшему поколению, считает Александр Румянцев
0
121
19:19 28.07.2021
По предварительным оценкам аналитиков прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 триллион рублей
0
128
19:15 28.07.2021
Рост цен на бензин опережает инфляцию - Росстат
0
148
19:00 28.07.2021
Венгрия будет принимать сертификаты о прививке российскими вакцинами для визы
0
165
17:40 28.07.2021
Коронавирус в последние полгода стал мутировать активнее - Попова
0
256
17:35 28.07.2021
Тимофеем Баженовым предложены способы по улучшению качества школьного питания
0
243
17:12 28.07.2021
В Москве задержали главу столичного отделения "Другой России" Ольгу Шалину
0
266
17:02 28.07.2021
Сбер провел серию отраслевых ESG-риск-саммитов
0
268
17:00 28.07.2021
Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России - Песков
0
275

Возврат к списку