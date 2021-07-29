Мэр Москвы сказал, что ситуация с COVID-19 в столице быстро улучшается

21:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается. Об этом сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

"Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".