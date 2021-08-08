Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио

10:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Соревнования завершатся в воскресенье финальным матчем по водному поло, в котором встретятся сборные Греции и Сербии.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

Наибольшее количество золотых медалей российские спортсмены завоевали в борьбе - четыре. В вольной борьбе победы одержали Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), в греко-римской борьбе золото на счету Мусы Евлоева (до 97 кг).

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне также завоевали 20 золотых медалей.

В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68.