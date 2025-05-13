Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры по Украине — Reuters

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог отправятся в Стамбул, где пройдут переговоры по Украине. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.