0
0
93
НОВОСТИ

Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры по Украине — Reuters

16:00 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог отправятся в Стамбул, где пройдут переговоры по Украине. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:27 13.05.2025
Акция «Есть такая профессия – родину защищать!» проходит в Москве
0
12
16:12 13.05.2025
Киев «как собак» ловит рекрутов, тогда как в ВС РФ сами идут добровольцы, указал Путин
0
62
15:32 13.05.2025
Окружение Зеленского хочет обменять вывезенных курян на террористов «Азова»* — СВР
0
148
15:12 13.05.2025
Дума приняла закон о локализации машин такси
0
165
15:00 13.05.2025
Премьер Индии сфотографировался на фоне ЗРК С-400 на военной базе у границы с Пакистаном
0
187
14:32 13.05.2025
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 375 военных и четыре танка
0
221
14:12 13.05.2025
Путин поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской
0
234
14:00 13.05.2025
Пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к будущей войне — Картаполов
0
291
13:32 13.05.2025
Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии
0
269
13:20 13.05.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
0
260

Возврат к списку