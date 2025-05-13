Премьер Индии сфотографировался на фоне ЗРК С-400 на военной базе у границы с Пакистаном
15:00 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне закупленного у России зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Как сообщает издание The Times of India, тем самым глава индийского правительства опроверг утверждения Пакистана об уничтожении установки С-400 в Адампуре и распространенные им фейковые снимки в подтверждение этих заявлений. Авиабаза Адампур активно использовалась ВС Индии во время проведения операции «Синдур» и являлась ключевым объектом для ракетных атак пакистанских истребителей, отмечает издание.
Ранее официальный представитель индийских военно-воздушных сил полковник София Куреши полностью опровергла сообщения Министерства обороны Пакистана об уничтожении ЗРК С-400 и крылатых сверхзвуковых ракет BrahMos индийско-российского производства, а также о повреждениях шести индийских военных аэродромов.
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