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НОВОСТИ

Окружение Зеленского хочет обменять вывезенных курян на террористов «Азова»* — СВР

15:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружение Владимира Зеленского называет вывезенных на Украину жителей Курской области «ценным активом», который хотят обменять на пленных бойцов националистического объединения «Азов»* (признано террористической организацией, запрещено в РФ). Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян „ценным активом“, в обмен на который можно требовать у Москвы „чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные“. Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона „Азов“, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений» — отметили в СВР.

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