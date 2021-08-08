США не признают выборы в Никарагуа

12:44 Источник: Эхо Москвы

США считают предстоящие выборы в Никарагуа нелегитимными. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.



В США это решение связывают с тем, что в Никарагуа запретили последнюю независимую оппозиционную партию - "Граждане за свободу". Выборы в стране должны пройти 7 ноября.

