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НОВОСТИ

США не признают выборы в Никарагуа

12:44 08.08.2021 Источник: Эхо Москвы

США считают предстоящие выборы в Никарагуа нелегитимными. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В США это решение связывают с тем, что в Никарагуа запретили последнюю независимую оппозиционную партию - "Граждане за свободу". Выборы в стране должны пройти 7 ноября.

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