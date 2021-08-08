США не признают выборы в Никарагуа
12:44 08.08.2021 Источник: Эхо Москвы
В США это решение связывают с тем, что в Никарагуа запретили последнюю независимую оппозиционную партию - "Граждане за свободу". Выборы в стране должны пройти 7 ноября.
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